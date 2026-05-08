Düşme hattında kritik 90 dakika

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı. Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak. Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. İki takım için de büyük önem taşıyan maçın sonucu merakla bekleniyor.