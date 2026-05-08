Düşme hattında kritik 90 dakika
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattındaki Başkent ekibi, kendisi gibi ligde kalma savaşı veren Kasımpaşa'ya mağlup olması durumunda işini mucizelere bırakacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı. Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak. Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. İki takım için de büyük önem taşıyan maçın sonucu merakla bekleniyor.