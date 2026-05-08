Rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi!

Beşiktaş, ligde evinde Trabzonspor'a karşı son üç maçta mağlubiyet yaşamadı ve son iki lig mücadelesinde kalesini gole kapattı.

Tüm kulvarlarda 143. randevu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Trabzonspor, 143. kez rakip olacak. Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, yarınki müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 143. kez rakip olacak. Geride kalan 142 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 48 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal’ın attığı 198 gole, Karadeniz temsilcisi de 163 golle karşılık verdi.

Ligde 106. maç

İki takım, Süper Lig'de ise 106. karşılaşacak. Daha önce oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 37 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 150, Trabzonspor da 123 gol kaydetti.

İç sahada son yenilgi 2021-2022 sezonunda

Beşiktaş, ligde evinde Trabzonspor ile karşılaştığı son 3 maçta mağlup olmadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de rakibini 2-1’lik skorla geçen Kara Kartal, 2023-2024 sezonundaki karşılaşmadan ise 2-0 galip ayrıldı. Trabzon temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 2-1 ile alan siyah-beyazlılar, bu süreçte iç sahadaki tek beraberliğini de 2022-2023 sezonunda 2-2 sona eren maçta yaşadı.

Tüpraş Stadyumu’ndaki son 5 maçta 3 galibiyet

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımı, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet aldı. Tüpraş Stadyumu’ndaki son müsabakada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor’u 4-2 ve Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray’a ise 1-0 kaybetti. Bu serinin son maçında da siyah-beyazlılar, şubat ayında Göztepe’yi 4-0’lık skorla geçmişti. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada gol yemedi. Kartal, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda ise Gaziantep FK’yı 2-0 yendi. Bu sezon ligde yaptığı 32 maçın 22’sinde ağları havalanan Beşiktaş, Trabzonspor’a karşı da kalesini korumayı başardığı takdirde uzun bir aradan sonra üst üste rakiplerine gol izni vermediği dönemi yaşayacak. Siyah-beyazlı takım, son olarak Teknik Direktör Fernando Santos döneminde 2024 yılının şubat ayındaki seride üst üste 4 müsabakada gol yememişti.