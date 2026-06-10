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Dünya Kupası maçları için TRT'den hatırlatma

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı.

Dünya Kupası maçları için TRT'den hatırlatma
AA
AAAnadolu Ajansı
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Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. 

Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.
Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

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TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
 

AA

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