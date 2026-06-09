Ormanların geleceği Beyşehir'de konuşuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde kapsamlı bir 'Ağaçlandırma ve Silvikültür Eğitimi' düzenlendi.

Ormanların geleceği Beyşehir'de konuşuldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı dersler de ön plana çıktı. Eğitim kapsamında teknik personele; toprak profili, aplikasyon, teras yapımı, sıklık bakımı, ilk aralama, gençlik bakımı, doğal gençleştirme, fidan sayımı, bol tohum yılı tespiti ve ışık-boşaltma kesimleri gibi orman yönetiminin hayati süreçlerine dair detaylı ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. 

Ormanların geleceği Beyşehir'de konuşuldu

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Beyşehir’deki yeşil dokunun ve orman ekosisteminin geliştirilmesini hedefleyen eğitim programına; Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, bölge müdür yardımcısı ve bölgedeki işletme müdürlüklerinde görev yapan çok sayıda teknik personel katılım sağladı.

İHA

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