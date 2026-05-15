DOSD Meram'da ailelere yönelik önemli seminer

DOSD Meram'ın Mayıs ayı aile seminerinde, down sendromlu bireylerin geçmişten günümüze eğitim süreçleri ve geleceğe yönelik imkanları konuşuldu.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) Meram’ın Mayıs ayı aile seminerinde, down sendromlu bireylerin geçmişten günümüze eğitim süreçleri ve geleceğe yönelik imkanları masaya yatırıldı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere çok sayıda down sendromlu bireyin ailesi katıldı. 

Seminerde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Koçak, “Down Sendromlu Çocukların Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı sunumuyla ailelere önemli bilgiler verdi. 

Eğitim süreçlerinden teknolojinin özel eğitimdeki yerine kadar birçok konunun değerlendirildiği programda, ailelerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. 

Eğitimle Büyük Başarılar Elde Ediliyor

Koçak, seminer ile ilgili yaptığı açıklamada geçmişte down sendromlu bireylerin çoğunlukla yalnızca bakım hizmetleriyle desteklendiğini, ancak bugün eğitimle çok daha büyük başarıların mümkün hale geldiğini söyledi.   

Down sendromlu çocukların doğru eğitim modelleriyle sosyal yaşamda daha aktif rol alabildiğini ifade eden Koçak, gelecekte teknoloji ve dijitalleşmenin özel eğitim alanında belirleyici bir yere sahip olacağını söyledi. DOSD Meram’ın bu alandaki çalışmalarının dikkat çekici bir noktaya ulaştığını belirten Koçak, merkezin akademik çevreler tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.   

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de merkez üzerine çalışmalar yapmak üzere yönlendirildiğini belirten Dr. Fatih Koçak, belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülen bu modelin ilerleyen süreçte diğer şehirlerde de yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirtti.  

Koçak, gelecekte kurulacak merkezlerin kültürel yapıyla uyumlu şekilde şekillenmesi gerektiği ifade ederken, teknolojik gelişmelerin eğitim süreçlerine entegrasyonunun önemine de vurgu yaptı. 

