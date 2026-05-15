Avrupa bileti alan sporcular, Pekyatırmacı'yı ziyaret etti

Açık Alan Hokey Süper Lig'de sezonu ikincilikle tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti. Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı, 2025-2026 Açık Alan Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamladı. Elde edilen sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan takım, böylelikle iki yıl üst üste Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Takım 19-24 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bize büyük bir gururu yaşattınız. Takım olarak hakikaten sadece Selçuklu'nun değil Konya'nın gururu oldunuz. Çünkü Süper Ligde Konya'dan mücadele eden bir takımımızın olması ve zorlu müsabakaların neticesinde bu sonuçları almış olmanız bizim için önemli. O yüzden hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Selçuklu'da sporun artık farklı bir kültüre dönüştüğüne vurgu yapan Pekyatırmacı, “Takımlarımızın ve bireysel branşlarda yer alan sporcularımızın elde ettikleri çok güzel başarılar var. Arzu ediyoruz ki bu neticeler artarak devam etsin. Bu anlamda tabi fiziki yatırımlar çok önemli. Fiziki yatırımlar olmazsa takımlarımızın çalışma ortamını, moralini, motivasyonunu bunları sağlamamız da mümkün değil. Bu anlamda yatırımlara da devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük tamamlamak üzereyiz. İnşallah yaz dönemi spor okullarıyla birlikte Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizi de faaliyete geçmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.