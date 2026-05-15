Konya Selçuklu, Hokey Süper Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu

Açık Alan Hokey Süper Lig Finali tamamlandı. Final maçında Volkan Group ile karşılaşan Selçuklu Belediyespor, iyi bir mücadele ortaya koymasına karşın rakibine mağlup olarak sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Gurur duyuyoruz çocuklar. Açık Alan Hokey Süper Lig Finali’nde Volkan Group karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımımız, sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı”.

“Büyük bölümü Konyalı sporculardan oluşan takımımız, finale yükselerek kulübümüz adına açık alan hokey branşındaki en önemli başarıya imza attı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Turnuvada takımımızdan Sait Can Kalkan “En İyi Oyuncu”, Mehmet Aydın ise “Gol Kralı” ödülünün sahibi oldu. Başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz.