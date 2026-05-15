Onuachu, Trabzonspor tarihine geçmeye yakın

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu, yerini koruması halinde bu başarıyı kulüp tarihinde elde eden 6. oyuncu olacak. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Attığı gollerle bordo-mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu, son haftalarda ise suskun bir dönem geçiriyor. Ligde son 5 haftada bir maç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, bir maçta dinlendirilerek yedek soyundurulan oyuncunun zirvede rakipleriyle arasındaki fark azaldı. Onuachu'yu 21 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ederken son hafta kıyasıya gol krallığı yarışına da sahne olacak.

Trabzonspor'un ligdeki 6. gol kralı olabilir

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı unvanını elde etmişti. Nijeryalı santrfor, bu başarıyı göstermesi halinde kulüpte Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da olacak.