Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı. Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi. Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

