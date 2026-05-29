  • Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sollama yaptığı esnada motosiklete çarpan otomobil takla attı. Kazada otosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İHA
Kaza, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevre yolunda yaşandı. U.T. (28) idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada K.Z. (75) yönetimindeki motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

