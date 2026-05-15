Deniz Öncü, Barselona piste çıkacak

---------------------- Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya Grand Prix'sinde piste çıkacak

Deniz Öncü, Barselona piste çıkacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya Grand Prix'sinde piste çıkacak. Red Bull sporcusu Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nın altıncı ayağında mücadele edecek. ELF Marc VDS Takımı adına yarışan genç sporcu, geçen hafta Fransa Grand Prix'sinde 21. sıradan başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamlayarak puan almayı başarmıştı.

Deniz Öncü, Katalonya Grand Prix'sinde de performansını sürdürerek üst sıralar için mücadele edecek. Katalonya Grand Prix'sinde Deniz Öncü, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.40'ta sıralama seansında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Ana yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Merkez Bankası başkanı Konya'da! Karahan'dan Altay'a ziyaret
Merkez Bankası başkanı Konya’da! Karahan’dan Altay’a ziyaret
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü