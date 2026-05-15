Başakşehir sezonu Gaziantep'te kapatıyor
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Süper Lig'de 33 maçta 15 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 54 puanla 6. basamakta yer aldı. Gaziantep temsilcisi ise 9 galibiyet, 10 beraberliğin yanı sıra 14 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, 37 puan ve averajla 12. sırada haftaya girdi. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Leo Duarte'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.