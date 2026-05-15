Karatay'da öğrenciler teorik bilgilerini sahada uyguladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri, Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'ndeki Arasta Çarşısı'nda incelemeler yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.

Gezi programı kapsamında öğrenciler, tarihi yapıların restorasyon ve rekonstrüksiyon süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulurken; projede hakkında bilgilendirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülşen Dişli, teknik gezinin öğrenciler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.

Teorik Bilgiler Sahada Uygulandı

Geziye katılan 3. sınıf Mimarlık Bölümü öğrencisi Melike Hallaç ise teorik bilgilerin sahada uygulamalı olarak görülmesinin eğitim açısından büyük katkı sağladığını ifade etti. Hallaç, “Derste öğrendiğimiz teorik bilgileri burada uygulamalı olarak görmek bizim için çok faydalı oldu.

Özellikle restorasyon süreçlerini yerinde incelemek, ileride yapacağımız projeler ve mesleki çalışmalar açısından önemli bir deneyim kazandırdı.

Karatay Belediyesi’ne, hocalarımıza ve şantiyede emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz”dedi. Yüksek lisans öğrencisi Muhammed Furkan Acar da restorasyon dersleri kapsamında gerçekleştirilen gezinin oldukça öğretici geçtiğini belirterek, “Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yürütülen rekonstrüksiyon uygulamalarını yerinde görme fırsatı bulduk.

Bu imkânı sağlayan Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz”şeklinde konuştu. Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yılmaz Olçar ise uygulamaları sahada incelemenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Restorasyon çalışmalarını yerinde görmek ve süreci yakından incelemek bizim için değerli bir deneyim oldu.

Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz”ifadelerini kulandı.