Türkiye üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen ve dört gün süren şampiyonada Türkiye, 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz toplam 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken Erkek Milli Takımı, 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi.

Merve Dinçel Kavurat (kadınlar 53 kilo), Elif Sude Akgül (kadınlar 49 kilo), Berkay Erer (erkekler 68 kilo) altın, Emine Göğebakan (kadınlar 46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (kadınlar 73 kilo) gümüş, Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo), Nafia Kuş Aydın (kadınlar +73 kilo), Enes Kaplan (erkekler 58 kilo) bronz madalya elde etti. Avrupa’nın zirvesine 2022, 2024 ve 2026'da da çıkmayı başaran Türkiye, 27. kez düzenlenen Avrupa şampiyonalarını toplamda 9. kez takım halinde şampiyon tamamladı.