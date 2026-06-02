Deniz Ertaş'lı Ümit Milliler, Kosova sınavında

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta yarın Kosova'yı konuk edecek.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Avrupa Şampiyonası elemelerinde milliler, Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile H Grubu'nda bulunuyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Türkiye, grubunda ikinci sırada yer alıyor. İspanya, Finlandiya ve Romanya ile A Grubu'nda bulunan Kosova ise 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle dördüncü basamakta kendine yer buldu. Ümit Milli Takım’da şans verilmesi halinde Konyaspor’un file bekçisi Deniz Ertaş da forma giyecek.