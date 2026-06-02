Montella: 'Geleceği de planlamaya çalışıyorum'

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘Kuzey Makedonya’nın, hala Avustralya ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusunu Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz ama benzerliklerin olduğu, Avustralya’nın da 5’li oynayacağını bildiğimiz için Makedonya’yı. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta. Futbolcularımın ciddiyetini görmek beni mutlu etti" diye cevap verdi.

UMARIM HERKES YÜZDE 100 OLUR

Dünya Kupası’ndaki ilk maça yaklaşık iki haftalık bir zaman olduğunu hatırlatan İtalyan teknik adam, "Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Kenan, Hakan, Kerem gibi.. Arda da onlardan biri ve bugün çok önemli bir yarım saat gördük. Ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, daha antrenman yaptıramadık. İlk maçımıza kadar zamanımız var. Kondisyonlarını yüzde 100’e yakına getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 olur ama bazı futbolcularımız olur mu olmaz mı, beklememiz gerekir" şeklide konuştu.

Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sıcak hava şartlarının takımı etkilemeyeceğini dile getirerek, "Hemen alışmamız gereken bir konu. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

GELECEĞİ DE SAĞLAMLAŞTIRMAMIZ LAZIM

Tecrübeli teknik adam, oyun stratejilerini belirlerken bütün futbolcuların özelliklerini düşünerek hareket ettiğini aktararak, "Bütün futbolcularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyoruz. Ben geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere şans vermenin önemli olduğun biliyorum. Can, ikinci ligdeyken de çağırıyordum. Geleceği de sağlamlaştırmamız lazım. Futbolcularımızı entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı" cümlelerine yer verdi.

BENİM TEK DÜŞÜNCEM MİLLİ TAKIM

Tek düşüncesinin milli takım olduğunu yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün enerjim ve odağım milli takım için. Menajerime de söyledim; birisi ararsa bana bir şey getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım" dedi.

