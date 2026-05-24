Cihanbeyli'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Cihanbeyli Belediyesi tarafından ilçede yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Cihanbeyli Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya konu hakkında açıklamada bulundu.
Başkan Kızılkaya, çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu. Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yol çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yapalı mahallemizin ardından Kırkışla mahallemizde de yol kumlama çalışmalarına başladık. İlçemizin dört bir yanında yol yapım çalışmalarımızı, programımız dâhilinde tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”