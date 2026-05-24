Konya'da kaçak alkol operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Konya'da kaçak alkol operasyonu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda 8 ay süren istihbari ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Adana ve Konya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Konya'da korkutan araba yangını!
Bu Habere de Bak
Konya'da korkutan araba yangını!

Konya'da kaçak alkol operasyonu

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İHA

Bakmadan Geçme

Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’dan Kurban Bayramı mesajı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Başkan Altay'dan umre müjdesi! Şartları taşıyanlar ücretsiz gidecek
Başkan Altay'dan umre müjdesi! Şartları taşıyanlar ücretsiz gidecek
Konya'da korkutan araba yangını!
Konya'da korkutan araba yangını!