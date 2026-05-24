Konyaspor Jevtovic ile masaya oturacak

Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi haziranda sona erecek olan Marko Jevtovic'le yeni sözleşme konusunda görüşmeler başlıyor

Hüseyin TurgutEditör
Tümosan Konyaspor’un başarılı ön liberosu Marko Jevtovic ile sözleşme yenileme adına görüşmeler başlıyor. Yeşil-beyazlı futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona ererken, Konyaspor yönetimi tecrübeli futbolcuyla sözleşme uzatma kararı aldı. 2 sezon önce Konyaspor’a dönen ve taraftarın da sevgilisi olan Jevtovic’in de Konyaspor’da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Toplamda 5 sezon yeşil-beyazlı formayı giyen Jevtovic’in takımda kalması adına teknik patron İlhan Palut’un yönetime rapor verdiği gelen bilgiler arasında. Gelen son bilgilere göre Konyaspor yönetimi ile Jevtovic önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve büyük olasılıkla son anda pürüz çıkmaz ise yeni sözleşme imzalanacak. Bu sezon toplam 28 maçta forma giyen başarılı futbolcu, tek golünü ise Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı finalinde penaltıdan kaydetti.

