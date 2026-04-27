CHP'li Bektaş'tan soru önergesi

Bektaş, önergesinde; Seydişehirli ve Konyalı yatırımcıların bu imkânlardan faydalanıp faydalanamayacağını ve bu kararın yalnızca Cengiz Holding’e fayda amacı taşıyıp taşımadığını sordu.

Bektaş, söz konusu karara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu bir teşvik değil; devlet gücünün kullanılarak belirli bir şirkete imtiyaz sağlanmasıdır. Vergi muafiyetleri, kamu arazilerinin avantajlı tahsisi ve hızlandırılmış süreçlerle oluşturulan bu ayrıcalıklı alan; serbest piyasa değil, açık bir kayırma düzenidir. Seydişehirli müteşebbisler, Konyalı yatırımcılar bu imkânlara erişemezken; tüm avantajların tek bir elde toplanması, ‘eşit rekabet’ iddiasını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Aynı şehirde yaşayan, aynı şartlarda üretmeye çalışan girişimciler dışlanırken, iktidara yakın bir şirkete sınırsız imkân sunulması kabul edilemez” dedi.

