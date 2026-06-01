Çevre Haftası Konya'da kutlanıyor Vali Akın'a anlamlı ziyaret
Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz ve beraberindeki heyet, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Vali Akın, Konya'da çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanında yapılan çalışmalar ve Çevre Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında İl Müdürü Ayaz’dan bilgi aldı.
Konya Valisi Akın, Çevre Haftası’nı kutlayarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için özveriyle görev yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi.