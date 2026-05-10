Çaçık: Annelik, dünyadaki en yüce duygudur

Anneler Günüyle ilgili bir kutlama mesajı yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Altay Çaçık yayınladığı mesajda Anneler Gününü kutladı. Bahar Altay Çaçık anneliğin yüce bir duygu olduğunu ve haklarını hiçbir şekilde ödenemediğini belirterek, “Annelik, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygudur.

Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler, benzersiz özverileri, sınırsız sevgileri ile her yaşta insan için en büyük güç kaynağı olup, bizlere verdiği emeklerinin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Büyük Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gösterdiği gibi, bir anne bir milletin kaderini değiştirebilir. Sağlam bireylerin, sağlıklı bir toplumun temelinde annelerin fedakârlığı, üstün hasletleri ve emekleri vardır. Çocuklarına dürüst yaşamayı, onurlu, iyi ve ahlaklı bir insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolu onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek, öğrettikleri değerleri yaşatmaktır.”dedi.