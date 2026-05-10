Palantir'in geliştirdiği yapay zeka teknolojileri, İsrail ordusu tarafından kullanılıyor

"Teknokrasi ve Teknofaşizm" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, Palantir şirketinin savunma sanayisindeki rolü ve İsrail ordusuna sunduğu hizmetler ele alındı.

Şirketin savunma alanındaki rolü genişliyor

Palantir, yapay zeka teknolojilerini savunma harcamalarıyla birleştirerek veri temelli istihbaratı sahadaki askeri operasyonlara entegre ederken, yaptığı sözleşmelerle savunma sistemlerinin merkezinde yer alan bir teknoloji sağlayıcısı olmayı sürdürüyor.

"Gotham","Yapay Zeka Platformu (AIP)","Foundry" ve "Skykit" gibi hizmetlerle Palantir, farklı veri setlerini entegre ederek istihbarat analizi yapabilen, büyük dil modellerini operasyonel sistemlere entegre eden ve sahada taşınabilir sistemlerle veri toplayıp işleyebilen savunma yazılımları sunuyor.

ABD ordusuyla 2025'te 10 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Palantir, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) hedef tespitinde yapay zeka teknolojilerini kullandığı "Maven" programında ana ortak olarak yer alıyor.

Şirket, ABD ordusu için yapay zeka destekli hedefleme kapasitesini artırmayı amaçlayan "TITAN" programı kapsamında yeni nesil istihbarat yer istasyonu geliştirirken "Army Vantage" platformuyla 2018'den bu yana ordunun veri ve yapay zeka temelli karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

İsrail ordusuna yapay zeka desteği

Palantir'in kurucu ortakları Alex Karp ile Peter Thiel, Ocak 2024'te İsrail'in Tel Aviv kentinde şirketin yönetim kurulu toplantısını düzenledi ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Aynı tarihte İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşen Karp ve Thiel, İsrail ordusuyla stratejik ortaklığa varılması konusunda mutabık kaldı.

Şirket, bu kapsamda, "savaşla ilgili görevlerde" kullanılmak üzere İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka temelli teknolojik destek sunacağını açıklarken, anlaşmanın kapsamına ve sağlanacak hizmetlere ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Karp da Tel Aviv'deyken basına verdiği demeçte, şirketin hizmetlerine yönelik İsrail'den artan talep olduğunu belirterek, İsrail'e 7 Ekim 2023'ten önce sunduklarından farklı ürünler sağlamaya başladıklarını ifade etti.

"İsrail'i her şekilde desteklediğimiz için gurur duyuyorum." diyen Karp, Palantir'in İsrail'e yönelik kurumsal yaklaşımını ve İsrail'le işbirliğinin boyutunu ortaya koydu.

"Business and Human Rights Resource Centre" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun 2024 tarihli açıklamasında, Palantir'in İsrail ordusuna sunduğu teknolojik desteğin, Gazze'ye yönelik saldırılarda doğrudan kullanıldığı ifade edildi.

Palantir ise söz konusu iddiaları reddederek İsrail'deki çalışmalarının 7 Ekim 2023'ten önceye dayandığını ve bu çalışmaların ABD müttefiklerine verdiği küresel destekle uyumlu olduğunu savundu.

Şirket tarafından geliştirilen sistemler, Lübnan, İran ve Venezuela'da da kullanıldı

Michael Steinberger tarafından kaleme alınan ve Karp'ın hayatını anlatan "Vadideki Filozof: Alex Karp, Palantir ve Gözetim Devletinin Yükselişi" adlı kitapta, İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey kadrolarını hedef alan saldırılarında Palantir teknolojilerinden yararlandığı aktarıldı.

Kitapta, İsrail'in "Operation Grim Beeper" adını verdiği operasyonda, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce Hizbullah mensubunun yaralandığı saldırılarda da Palantir hizmetlerinin kullanıldığı belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde Pentagon'un, İran'a yönelik saldırıları planlarken yapay zeka girişimi Anthropic'in Claude modeli ile Palantir tarafından geliştirilen Maven Akıllı Sisteminden yararlandığı aktarıldı.

Claude entegrasyonlu Maven sisteminin, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki olası hedefleri belirlediği ve kesin konumlarını verdiği kaydedildi.

Sistemin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de kullanıldığı belirtildi.