Bulgaristan'da Selçuklu damgası

Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Mavi-beyazlı sporcular, şampiyonada birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettiler. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “27-31 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı Milli Sporcularımız önemli dereceler elde etti.

Asiye Tuğçe Kenar (U11); Takımlar Balkan şampiyonu, Çiftler Balkan şampiyonu, Ferdi Balkan ikincisi olurken, Ceyda Dökmeci (U13) ise Takımlar Balkan ikincisi ve Çiftler Balkan üçüncüsü oldu. Ülkemizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz” denildi.