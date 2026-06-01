Konya Büyükşehirli atletler kürsüden inmedi

Sarı-siyahlı sporcular, Çoklu Branşlar Türkiye Atletizm Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları'nda 3 madalya kazandı.

Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Konya’da yapılan Çoklu Branşlar Türkiye Atletizm Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları’nda madalyaları topladı. Sarı-siyahlı sporculardan Batuhan Arda Erol, büyük erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.  

Celalettin Efe Nigar ise U20 erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederken, Berra Yıldız da U18 kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Azimleriyle gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

