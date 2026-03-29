Bolu'da ava giden ve kaybolan vatandaş, 27 saat sonra baygın halde bulundu

Olay, Gerede ilçesine bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında avlanmak maksadıyla evinden ayrılan A.İ.'nin (57) akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Cumartesi gecesi geç saatlere kadar zorlu arazi şartlarında sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde kayıp şahsa ulaşılamadı. Ekipler 27 saat sonra baygın halde buldu Kayıp avcıyı bulmak için bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden genişletildi. Arama kurtarma faaliyetlerine jandarma komando, jandarma arama kurtarma (JAK), asayiş timleri, AFAD ekipleri ve bölgeyi iyi bilen vatandaşlar katıldı. Ekiplerin arazide karış karış yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi. A.İ., saat 11.20 sıralarında köy merkezine yaklaşık 2-3 kilometre mesafede JAK ve jandarma komando personeli tarafından arazide baygın vaziyette bulundu. Bulunduğu noktadan jandarma aracına alınan A.İ., hızla köye intikal ettirilerek burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan A.İ.'nin tedavisine başlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.