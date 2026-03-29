Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 64 NC 477 plakalı çekici ve buna bağlı 63 AES 704 plakalı yarı römork seyir halindeyken, otogar kavşağında R.N.K. yönetimindeki 42 ETL 36 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan K.N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü R.N.K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.