Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
 Kaza, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 64 NC 477 plakalı çekici ve buna bağlı 63 AES 704 plakalı yarı römork seyir halindeyken, otogar kavşağında R.N.K. yönetimindeki 42 ETL 36 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan K.N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü R.N.K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bakmadan Geçme

Selçuklu Belediyesi projeleriyle Türkiye'ye model oluyor
Selçuklu Belediyesi projeleriyle Türkiye'ye model oluyor
Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Tarım sektörünün yıldızları Konya'da parlayacak
Tarım sektörünün yıldızları Konya’da parlayacak
Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum
Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum
Selçuklu Belediyespor fırtınası! 4 branşta madalya yağdı
Selçuklu Belediyespor fırtınası! 4 branşta madalya yağdı
Sinacı: Kırk yıllık ezber bozuldu
Sinacı: Kırk yıllık ezber bozuldu