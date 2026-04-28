Boğazda korkutan anlar: Yalıya kıl payı kala durdu

Henüz bilinmeyen bir sebeple sürüklenen gemi, bir yalıya çarpmasına metreler kala durdu ve 6 saatlik inceleme yapıldı.

Olay, 00.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana geldi. 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturmuştu

Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürülmeye başlandı. Ekipler tarafından çekilen gemi İstanbul Boğazı’ndan çıkarılarak güvenli şekilde demirletilecek. Öte yandan boğaz hattı boyunca geminin çekilmesi sebebiyle boğaz hattı henüz trafiğe açılmadı.

