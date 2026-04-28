Konyaspor'dan Jandarma Teşkilatına çiçek
Konyaspor Kulübü, dün oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaklaşmakta olan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümü kutladı
Tümosan Konyaspor Kulübü, dün oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaklaşmakta olan Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıldönümü kutladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi yaklaşmakta olan Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Konyaspor’un İkinci Başkanı Ali Kaya törende, Jandarma Albay Uğur Yıldırım’a çiçek takdim ederek teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutladı. 14 Haziran 1839 tarihinde kurulan teşkilatın yıldönümü her yıl 14 Haziran tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.