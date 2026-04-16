Bilal Erdoğan'dan Konyalı belediyeye teşekkür

Beş gün süren programda öğrenciler, Türk musikisinin geleneksel eğitim metodunu tecrübe etti ve törenle sertifikalarını aldı.

Akademisyenlerin sanatçıların öğretmenlerin ve öğrencilerin bir araya geldiği törene Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır katıldı.

Beş gün boyunca devam eden programa katılan öğrenciler usta-çırak buluşmaları, uygulamalı meşk oturumları, atölye çalışmaları ve uzman söyleşileriyle Türk musikisinin geleneksel eğitim metodunu tecrübe etme fırsatı buldu.

Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından verildi. Programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencileri bir konser verdi. Konserin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Kurum, Kalıcı İşlerin Olmazsa Olmazı

Programda konuşan Bilal Erdoğan, kurum inşa etmenin öneminden şu sözlerle bahsetti:

"Kurum inşa etmek, kalıcı işler yapmanın olmazsa olmazı. Çünkü eğer bir insanla kaim bir proje yapıyorsanız, o insan başlı başına bir kurum olsa dahi vefatından sonra sürdürülebilir bir hizmet yerinde kalmayabilir. Türk müziğinin toplumumuzda daha iyi tanınmasını hedefleyen kadim kültürümüzün, geleneklerimizin ve kimliğimizin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan bir kurum. Hamdolsun bugün görüyoruz ki bu işbirliklerimizle, bu ortak çalışmalarla burası bir kurum olma yolunda emin adımlarla geleceğe yürüyor."

Konya Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Erdoğan, "Bu projede emeği geçenlere, Medeniyet Üniversitesi’ne, Amasya Üniversitesine, Konya Büyükşehir Belediyesine hepsine çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki burada yetişen arkadaşlarımız kendileri her gün onlarca öğrenciyle bir araya geldiklerinde bu meşk usulünün daha yaygın, daha doğru bir şekilde uygulanmasının teminatı olacaklar.

Aslında bugüne kadar Üsküdar Musiki Cemiyeti gibi kurumlarla alternatif mecra gibi hayata tutunmasını sağlayan Türk müziğinin bir kanalın, artık daha da güçlenmesini sağlayacak olan arkadaşlarımıza güçlü bir şekilde katıldıkları için teşekkür ediyorum.

Hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini bir kültürün, bir kimliğin, bir misyonun taşıyıcısı olarak görmelerini özellikle vurguluyorum. Allah hepinize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Programda tören sertifika takdiminin ardından sona erdi.