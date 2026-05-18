Bıçakçı: Gençler Türkiye'nin en büyük gücü

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bıçakçı 19 Mayıs’ın yalnızca bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu ifade ederek, gençlerin Türkiye’nin en büyük gücü ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Başkan Bıçakçı, “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milletimizin kaderini değiştiren bağımsızlık meşalesini yaktığı gündür.

Bu anlamlı tarih; azmin, inancın ve millet iradesinin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür. Cumhuriyetimizin en kıymetli emaneti olan gençlerimizin, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır.”şeklinde konuştu.

Gençlerin çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetişmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Halil Bıçakçı, “Bilimle, teknolojiyle, eğitimle ve milli değerlerle donatılmış bir gençlik; güçlü Türkiye’nin en sağlam temelidir.

Gençlerimize sunulan her fırsat, ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırımdır. Bizlere düşen görev ise onların önünü açmak, hayallerini desteklemek ve daha aydınlık bir gelecek bırakmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor; sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yılını en içten duygularımla kutluyorum.”dedi.