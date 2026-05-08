Bektaş: Tüm erdemlerin beşiği annelerimizdir

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bektaş mesajında insanlığın en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrendiğini dile getirerek, “Dünyadaki en kutsal görevi üstlenen anneler sevginin, özverinin, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağıdır.

İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Anneler yalnızca bir çocuk yetiştirmez; Zübeyde Hanım’ın en güzel örneğini verdiği gibi, yetiştirdikleri evlatlar gün gelir vatanını ve dünyayı değiştirebilir. Anneler Günü’nün gerçek anlamda kutlanabilmesi, adaletin hâkim olduğu, özgür ve demokratik bir Türkiye ile mümkündür. Annelerimizin bizlere verdiği emek ve değerin karşılığını ödemek mümkün değildir.

Bu nedenle onları sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlamalı; saygı ve sevgimizi eksik etmemeliyiz. Her annenin tenceresi kaynamalı, hiçbir çocuk yatağa aç girmemelidir. Her bireyin aşı ve işi olmalı; hiçbir anne gözyaşı dökmemelidir. Analar gülmeli, güldürmeli; yaşamın her günü huzurlu, sağlıklı ve mutlu geçmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Tüm annelere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum”şeklinde konuştu.