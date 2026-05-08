Avrupa yolunda zorlu randevu

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak. İki takımın da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vereceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak

Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de Samsunspor'u konuk ederek Avrupa kupaları için kritik bir maça çıkacak.
  • 51 puanla 6. sırada bulunan Başakşehir, lig beşinciliği hedefiyle Göztepe'nin puan kaybetmesini beklerken, iç sahada son 5 maçta 13 puan topladı.
  • 48 puanla 7. sıradaki Samsunspor ise son 4 lig maçını kazanarak yükselişini sürdürmek ve Başakşehir'i yenerek 5'incilik iddiasını korumak istiyor.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi. 52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi. Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig'de 32 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Son oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsun ekibi, RAMS Başakşehir'i yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.
