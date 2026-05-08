Avrupa yolunda zorlu randevu

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi. 52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi. Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig'de 32 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Son oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsun ekibi, RAMS Başakşehir'i yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

