Başkanlar vatandaşlarla buluştu

Bu haftaki Cuma Namazı programının adresi ise İstiklal Mahallesi oldu. Karatay Belediyesi Safa Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle sakinlerinin istek, talep ve önerilerini dinledi.

Cuma Buluşması’nda Başkan Altay ve Hasan Kılca’ya; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı mensupları eşlik etti.

Kılca: Şehrimiz İçin Hep Birlikte Çalışıyoruz

Cuma buluşmalarının birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine katkı sağladığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şu ifadelere yer verdi:

“Cuma Buluşmaları Programı kapsamında bölge bölge ilçemizdeki hemşehrilerimizle bir araya geliyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Karatay’ımızın her mahallesinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin verimliliğini ve sonuçlarını yerinde görmek bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarımızda Konya Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisinde hareket ederek etkili ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Karatay’ın her noktasında aynı özenle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere her zaman destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Altay: Hep Birlikte Şehrimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Cuma Buluşmalarının vatandaşlarla istişare etmek için güzel ve anlamlı bir fırsat oluşturduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve istişare etmeye önem veriyoruz. Bu hafta da Karatay Belediye Başkanımız ve AK Parti Karatay İlçe Başkanımızla birlikte Safa Camii’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak adına hep birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz gün geçtikçe çok daha güzelleşiyor. Bu vesileyle Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin Cuma gününü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.