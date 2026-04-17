KOSKİ’ye “Dijital Birliktelik Zirvesi”nde başarı belgesi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Antalya’da Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen “Dijital Birliktelik Zirvesi”nde yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarıyla Başarı Belgesi’ne layık görüldü.

Kamu bilişim alanında önemli paydaşları bir araya getiren zirvede; dijital dönüşüm, yapay zekâ, siber güvenlik ve akıllı şehirler gibi başlıklarda gerçekleştirilen oturumlarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı. Zirveye katılım sağlayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, “Su Güvenliği İçin Yenilikçi Bir Yaklaşım: Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi” projesi, altyapı güvenliği ve hizmet sürekliliği açısından öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Proje, kamu bilişim alanına sunduğu katkılar ve dijital dönüşüm sürecine sağladığı değer dolayısıyla Kamu Bilişim Derneği tarafından 2026 Yılı Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Kamu hizmetlerinde sürekliliği esas alan proje; mobil ve yedekli veri merkezi altyapısı sayesinde olası afet ve kesinti durumlarında hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini sağlıyor. Bu yönüyle çalışma, kentsel dijital dayanıklılığın artırılması ve akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesi açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor.

