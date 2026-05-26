Başkan Ustaoğlu'ndan bayram tebriği

Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşliğin güçlendiği özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tüm Seydişehir halkının bayramını kutladı.

Sevgi ve hoşgörünün, dayanışma ve yardımlaşmanın en yüksek noktaya ulaştığı Kurban Bayramı’na bir kez daha hep birlikte erişmenin mutluluğunun yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu;” Bayramlar, bizlere bir arada olmanın, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyle dolu bir yaşam sürmenin önemini hatırlatır.

Bayramı sevdiklerimizle birlikte coşkuyla geçirirken, toplumun her kesimine el uzatmayı, yardımlaşma ruhunu canlı tutmayı da ihmal etmemeliyiz. Manevi atmosferi yüksek böyle mübarek günleri bir vesile olarak görmeli; dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı ve kızgınlıklarımızı unutarak, aramızdaki yardımlaşmayı artırmak suretiyle, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeli, daha da güçlendirmeliyiz.

Seydişehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Birlikte sorumluluk alarak, bayramın sevincini hüzne dönüştürmemek için gereken hassasiyeti göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum’’ dedi.

