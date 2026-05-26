Başkan Kavuş'tan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı’nın paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi yakınlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha ulaştıran Rabbimize hamdediyorum. Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi, merhamet ve dayanışmanın güç kazandığı mübarek zamanlardır. Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de kenetlenmeyi başarmış, birlik ve beraberliğiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bayramlar bizim için; paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı olmuştur daima.

Bayram vesilesiyle; dünyanın dört bir köşesinde yaşanan tüm insanlık dışı katliamların sona ermesini, yeryüzünde adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesini, ülkemizin ve tüm ümmet coğrafyasının birlik ve dayanışma ruhuyla birbirine sarılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, bu duygularla daima bayram tadında olsun.”

Başkan Kavuş, Meram Belediyesi olarak bayram süresince vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm hazırlıkların da titizlikle yapıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Vatandaşlarımızın huzurlu, temiz, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi adına ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Temizlikten zabıtaya, çevre düzenlemelerinden acil müdahale ekiplerine kadar tüm birimlerimizle gerekli planlamaları yaptık. Hemşehrilerimizin sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram yaşamaları en büyük temennimizdir.”

Başkan Mustafa Kavuş, mesajının sonunda tüm Meramlıların, Konyalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.