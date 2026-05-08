Başkan Önal tarım işçileri ile buluştu

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, lavanta bahçelerini ziyaret ederek tarım işçileri ile buluştu. Başkan Önal ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemizin güzide mekânlarından biri olan lavanta bahçemizi ziyaret ederek emekçi hemşehrilerimize kolaylıklar diledik.

Tırpan ve bakım-onarım çalışmalarımızı gerçekleştirerek lavanta bahçemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Acıgöl’ümüzün eşsiz manzarasıyla bütünleşen, doğal güzelliğiyle ilçemize ayrı bir değer katan lavanta bahçemizi daha da renklendirmek; turizm potansiyelini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hâline getirmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Karapınar’ımızın her köşesine değer katmaya, üretmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz.”dedi. Ümmü Gülsüm Dündar