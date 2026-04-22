Başkan Kılca: Milli egemenlik ve çocuklarımız geleceğimizdir

Başkan Hasan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve çocuklara armağan edilen en özel bayramı kutlamanın gururunu yaşadığımız müstesna bir gündür.

Milletimizin iradesinin yansıdığı bu Meclis, 23 Nisan 1920’de açılmış; aziz milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş ve milli irade hâkim kılınmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü ifadesidir. 23 Nisan; milli egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgelerinden biri olmasının yanı sıra, çocuklarımızın umutla büyüdüğü bir geleceğin de habercisidir.

Bizler de Karatay Belediyesi olarak; çocuklarımızın daha güçlü, daha bilinçli ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye’nin temeli, hayalleri büyük ve değerlerine bağlı nesillerle yükselecektir.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”