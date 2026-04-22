'Çocuklarımız güçlü Türkiye'nin mimarları'

Başkan Pekyatırmacı, “Çocuklarımız; umutlarımızın, yarınlarımızın ve güçlü Türkiye’nin mimarlarıdır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, yüce Türk milletinin var olma mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, milli iradenin, millet egemenliğinin sembolü olmasının yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz inancın da sembolüdür. Bu bayram, aziz milletimizin binlerce yıllık hoşgörü ve sevgi mirasını yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada gururla ilan ettiği anlamlı bir gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz sarsılmaz inancın ve onlara verdiğimiz değerin en güçlü simgelerinden biridir.

Selçuklu Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın daha mutlu, daha sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Eğitimden spora, sanattan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle onların gelişimine katkı sunuyor, yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine imkân sağlıyoruz. Bu çerçevede, SETAP kapsamında faaliyet gösteren okul dışı öğrenme ortamlarımız, yaz ve kış spor okullarımız ile Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde sunduğumuz eğitimlerle çocuklarımıza hem eğitici hem de eğlenceli ortamlar sunuyoruz. Amacımız; kendine güvenen, değerlerine bağlı, üretken ve vizyon sahibi nesiller yetişmesine destek olmaktır. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, mutlu çocuklarla inşa edilir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”