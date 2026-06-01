Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya'ya 150 milyon liralık yatırım

Yazır’da bulunan tramvay durağından Sancak tarafına geçiş için yürüyen merdivenli ve asansörlü bir yaya üst geçidi inşaatı başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, aynı anda Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi girişinde de bir köprü inşaatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu üzeri Yazır Tramvay Durağı ile Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi girişinde yaya ve bisiklet ulaşımını daha güvenli hale getirmek için yaya üst geçitleri inşa ediyor.

Yazır Yaya Üst Geçidi inşaatını inceleyerek açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yaya güvenliğini sağlamak ve bisiklet kullanımını artırmakla ilgili çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

YÜRÜYEN MERDİVENİ VE ASANSÖRÜYLE ENGELLİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA DA UYGUN OLACAK

Bu kapsamda iki önemli işin başlangıcını yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, şu ifadelere yer verdi:

“Yazır’da bulunan tramvay durağından Sancak tarafına geçişle ilgili bir yaya üst geçidi inşaatı yapıyoruz. Yürüyen merdiveni ve asansörüyle engelliler için uygun bir yaya üst geçidi daha inşa edilmiş olacak. Zaten bu bölgede sadece bu durakta bir eksiğimiz kalmıştı. Yaya üst geçidimizi ileride yapacağımız raylı sistem çalışmalarına uyumlu bir şekilde planladık. Çelik konstrüksiyon olarak yapımızı inşa ediyoruz. Yaklaşık 150 tonluk bir çelik imalatı gerçekleşmiş olacak. İnşallah yeni eğitim dönemi öncesi, okullar açılmadan önce buradaki imalatımızı tamamlamayı planlıyoruz. Böylece yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçişlerini sağlamış olacağız”

YAZIR VE MARSAN ÜST GEÇİTLERİNİN MALİYETİ 150 MİLYON TL

Başkan Altay, Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi (MARSAN) girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapımına başladıkları yaya üst geçidinde de çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, “Sedirler Köprülü Kavşağı’nın yapılmasıyla birlikte Borsa ve Sedirler Köprülü Kavşağı arasında bir ışığımız var.

Trafiği yaya geçişinden dolayı durdurmak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik akışını sağlamak adına özellikle motorlu araçların ve bisikletlerin geçebileceği bir şekilde yayalara da uygun bir köprü inşaatı gerçekleştiriyoruz.

İnşallah onu da Eylül ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Böylece 150 milyon lira maliyetle şehrimize yayalarımızın ve bisiklet kullanıcılarımızın güvenli bir şekilde trafiği kullanmaları adına yeni iki üst geçit kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“TRAFİĞİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SEYRETMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Şehirde önemli raylı sistem yatırımları gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Altay, devam eden çalışmaları şu sözlerle aktardı: