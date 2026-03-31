  • Avrupa Ligi'nde 35. hafta perdesi açılıyor

Avrupa Ligi'nde 35. hafta perdesi açılıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak. Fenerbahçe ve Anadolu Efes deplasmanda galibiyet arayacaklar

Avrupa Ligi'nde 35. hafta perdesi açılıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
BASKETBOL Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.

TÜRK takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak. Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
2 Nisan Perşembe:
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)
 

Haber Merkezi

Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
KSO'dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO’dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Erkoyuncu: Konya Ovası'na dış havzadan su temini şart
Erkoyuncu: Konya Ovası’na dış havzadan su temini şart