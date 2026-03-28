  • Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı

Başkentte sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve değerli eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerin adreslerine giderek silah tehdidiyle para ve değerli eşyasını gasbeden şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin benzer yöntemle 20 gasp olayını gerçekleştirdiklerini belirledi.

Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

