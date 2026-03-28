Seydişehir Belediyesi Vakıfbank ile işbirliği sözleşmesi imzaladı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gerçekleştirdikleri bu çalışma ile ihtiyaç sahiplerine daha etkin yardım sağlayacağını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma konusuna vurgu yaptı.

Başkan Hasan Ustaoğlu, yapılan iş birliği ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerin temel gıda ihtiyaçlarına daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağını vurguladı.

Başkan Ustaoğlu, “Sosyal dayanışmayı güçlendiren bu adım, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel örneklerinden biri olacak” dedi.

Zora düşen, darda olan tüm hemşehrilerinin yanında olduklarını söyleyen Başkan Ustaoğlu “bu şehirde kimse yalnız değildir. Çünkü Seydişehir’imizin sahip olduğu yardımlaşma ve dayanışma duygusu, şehrimizin banisi Seyyid Harun Veli’den miras kalmıştır. Bu mirası daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Toplum Destek Merkezimizle birlikte Aşevi, Ekmek desteği, Temel gıda desteği, eğitim desteği, ulaşım desteği, hasta yatağı desteği, Çölyak desteği kapsamında 2025 yılında 15 Milyon liranın üzerinde bir destek sağladık. Bu yardımları daha çok arttırmak için Vakıfbank ile işbirliği protokolümüzü imzalıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz bu proje ile şehrimizde ihtiyaç sahibi hanelerimize sağladığımız destekleri Seydişehir Esnaflarımızda geçerli olacak şekilde sosyal kart desteği ile ulaştıracağız. Bir yandan şehrimizdeki hemşehrilerimizi desteklerken diğer yandan şehrimizin esnaflarımızı destekleyeceğiz.

Hayırsever vatandaşlarımızı, şehrimizin sahip olduğu bu yardımlaşma duygusuna katkı sağlamaya davet ediyor, işbirliği protokolümüzün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.