Altın güne nasıl başladı? 1 Mayıs Cuma günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
1 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları;
Gram Altın 6.700,00
Çeyrek Altın 11.300,00
Yarım Altın 22.600,00
Ata Cumhuriyet 45.500,00
22 Ayar Bilezik 6.472,00
18 Ayar Altın 5.365,00
14 Ayar Altın 4.359,00
Teklik Altın 45.050,00
Gremse Altın 112.200,00
Resat Altın 46.100,00
Hamit Altın 46.100,00