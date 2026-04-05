  • Haberler
  • Güncel
  Alacak kavgası can aldı! Bıçakladığı kişi tarafından silahla vuruldu

Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan Onur Şeker (32) hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı Hüseyin Y. Y. (35) ile Kerem G. hastaneye kaldırıldı.

TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Maltepe'de motosiklet kiralama ücreti anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Onur Şeker (32) silahla başından vurularak hayatını kaybetti.
  • Şeker'in, kiralama ücreti ödenmeyen motosiklet nedeniyle tartıştığı Hüseyin Y. Y. (35) ve Kerem G.'yi bıçakla yaraladığı belirtildi.
  • Bıçaklanan Hüseyin Y. Y.'nin iş yerindeki tabancayla Onur Şeker'i vurduğu olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y., Onur Şeker’e motosiklet kiraladı. 

Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.’yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.’nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker’i başından vurduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y. Y. ile Kerem G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haberi Görüntüle
Bakmadan Geçme

