Tartıştığı eşini av tüfeğiyle katletti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Şefik S. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Selver S.'yi (35) av tüfeğiyle katletti.

DHA
Demirören Haber Ajansı
Olay, saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı. 

Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı. Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

