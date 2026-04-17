Aksaray'da okul saldırısı paylaşımı yapan çocuk gözaltına alındı

  • Haberler
  • Güncel
Aksaray'da okul saldırılarına yönelik sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan çocuk gözlatına alındı.

İhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da sosyal medya üzerinden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan bir çocuk İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Asılsız paylaşım üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kimliğini ve adresini tespit ederek çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan çocuk hakkında başlatılan adli işlem gereği polis merkezine götürüldü.
Öte yandan yetkililer, halkı ve özellikle çocukları asılsız paylaşımlar yaparak korku ve paniğe düşürecek paylaşımlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunurken, ihbarların mutlak suretle kolluk kuvvetlerine iletilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Bu Habere de Bak
Okuluna saldırı yapacağına yönelik mesaj atan lise öğrencisine gözaltı
Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Nisan Cuma
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Nisan Cuma
Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Nisan Perşembe günü
Konya'da savunma sanayi için kritik çalıştay
Hatıranın bedeli 1 milyon 100 bin TL
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
