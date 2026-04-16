Acilen yol haritası belirlenmeli

Aileyi Destekleme Derneği Başkanı Dr. Cemil Paslı Siverek ve Kahramanmaraş’ta daha öncesinde farklı illerimizde özellikle ergenlerin karıştığı şiddet olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Dr. Paslı, açıklamasına şu cümlelerle başladı: “Huzurlu toplum ve sağlıklı birey için mutlu bir aile “kilit taşı” hükmündedir. Mutlu aile için ise en belirleyici faktör annedir.

Anneliğin dünyada bir faniye verilmiş en yüce makam olduğu gereceği uygulamalarla ortaya konulmaldır. Sanayileşen toplumlarda kadının çalışma hayatı ile aile içerisindeki rollerinin çok iyi dengelenmesi gerekir. Yoğun ve sürekli büyümeye endeksli çalışma hayatı içerisinde kadının özellikle anne olduğunda özel imkânlarla desteklenmesi mutlu aile, sağlıklı birey ve huzurlu bir toplum için zaruridir.”

Dr. Paslı, son günlerde ergenlerin karıştığı şiddet olaylarının altındaki sebeplere dair şu cümlelerle açıklamasına devam etti: “Aynı çatının altındaki bireyleri bir araya getiren ve bir evi aile yapan “dişi kuş” annedir.

Anne hem çocuklarını, hem eşini hem de aile çevresini dizayn eden temel bileşendir. Özellikle 0-3 yaş çocuklarının anne-baba ile yakın vakit geçirerek büyümesi onlar için “oksijen kadar” önemlidir. 0-3 yaşta çocuğun yaşadığı “anne yoksunluğu” psikolojide “oral fiksasyon” dediğimiz sendroma neden olur ki; yetişkinliğe giden yolda bireyde başta şiddet, psikolojik sorunlar ve bağımlılık olmak üzere meydana gelen birçok anomalinin sebebi olarak düşünülür.

Psikinalist Donald Winnicott’un ifade ettiği gibi, “hırsızlık yapan çocuk annesini arar.” Anne yoksunluğu hiçbir şeyle doldurulamaz ve telafi edilemez. Kamu-Yerel Yönetim-STK’lar el ele vererek hatta seferberlik ilan ederek kişinin ana vatanı çocukluğunun yaşandığı aile kurumunu güçlendirmek için acil bir yol haritası belirlemelidir.”

Dr. Paslı, çözüme dair şu cümlelerle açıklamasını tamamladı: “2025 Aile yılında ısrarla dile getirdiğim Türkiye Aile Vakfı (TAV) mutlaka kurulmalı ve aileye gönül vermiş insanlar Kamu ve Yerel Yönetimlerdeki paydaşlarını motive ve teşvik etmelidir. Bizim kültürümüzde içinde gönül olmayan işler eksik kalır.

Ortak yapılacak çalışmalarla aile yapımız güçlendirilmeli kadınlarımız eş ve özellikle anneliği hakkıyla yerine getirme hususunda desteklenmelidir. Son yaşadığımız olaylarda çare; huzurlu toplum ve sağlıklı bireyin kilit taşı mutlu ailede, mutlu ailenin tesisi içinde evi aile yapan annelerimizde.”