A Milliler, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

Milliler, 1696 gün sonra "Kadıköy"de

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak. Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

İkinci hazırlık maçı Venezuela ile

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.